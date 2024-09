Regionali, campo larghissimo per Andrea Orlando in Liguria

StrettoWeb

Andrea Orlando ha costruito un vera e propria corazzata in vista delle elezioni Regionali in Liguria (da capire, in caso di vittoria, la governabilità). Italia Viva si presenta insieme a +Europa e Partito Socialista Italiano nella lista ‘Riformisti uniti per la Liguria’. Azione insieme ad Alleanza Civica Liguria e Movimento Repubblicani Europei nel ‘Patto Civico Riformista’, un’altra lista centrista pro Orlando.

Ma al di là delle scaramucce tra Azione e Italia Viva il campo costruito da Schlein in Liguria è larghissimo e comprende Pd, M5S, Alleanza Verdi Sinistra e vari partiti e partitini di centro.

