“Grandi attori e film calabresi, Reggio Film Fest bella occasione”. Sullo sfondo una proposta interessante

“Il Reggio Film Fest è una grande occasione per la Calabria e un evento che è diventato di importanza extraregionale. Quest’anno sono presenti grandi attori e si valorizzano film calabresi, girati con maestranze locali e improntati indirettamente a valorizzare le bellezze della Calabria”. E’ quanto afferma in una nota il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, entusiasta per il Reggio Film Fest.

“C’è un Ddl, presentato dai colleghi Minasi e Germana, che punta a farlo diventare manifestazione di interesse nazionale, e certamente lo appoggeremo. È di fatto il Festival dello Stretto e aumenta la sua visibilità e il suo prestigio con la presenza di grandi attori che dimostrano come questo appuntamento sia ormai di grande caratura”, aggiunge Antoniozzi, che dunque esalta quella che è una proposta accattivante. Far diventare di interesse nazionale quello che è a tutti gli effetti – come da lui definito – il Festival dello Stretto.

