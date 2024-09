Reggio, ri…parte dalla Stazione di S. Caterina la rassegna Culturale Calabria D’autore

StrettoWeb

La sala del piccolo Museo FS Pietro Germi dell’associazione Incontriamoci Sempre ODV sarà l’agorà della Rassegna Culturale Calabria D’autore per la stagione autunnale invernale e primaverile 2024/2025. Alle 18.30, domenica 6 ottobre, l’inaugurazione dell’opera del Maestro Alessandro Allegra di uno dei più grandi attori del 900, Marcello Mastroianni, proprio nel centenario dalla Nascita (1924/2024). Per l’occasione si parlerà del suo capolavoro, Racconti D’estate del 1958, che ha ispirato l’opera del maestro Allegra. Di questo bellissimo film parleranno Marco Mauro e Francesco Villari. Finale dolce con la MaxiTorta Fragomeni.

Complessivamente sono undici gli appuntamenti fino al primo dicembre, per dare poi spazio al ricco cartellone Natalizio, che da tantissimi anni è un classico per le finalità sociali e di volontariato. Successivamente, la ripartenza della seconda parte, subito dopo dopo l’Epifania. Gli appuntamenti sono vari e di grande rilievo, il doppio appuntamento del 16 novembre con la giornalista Serena Bortone, la mattina alla scuola Vallauri-Panella, l’incontro con studenti e Docenti per parlare del suo capolavoro letterario: A te vicino così dolce. Sempre il 16 novembre, la sera con l’appuntamento al circolo Polimeni, libero ed aperto a tutta la cittadinanza.

Spazio ad eccellenze del territorio, con la Cascina 1899 di Roccella J, con il Torrone del maestro Paolo Caridi e con l’Azienda Olivicola delle Sorelle Garzo di Seminara. Si parlerà anche di due illustri Calabresi della letteratura: Saverio Strati e Leonida Repaci.

Serata luccicante con la Storia dell’Oro, con il Prof Daniele Castrizio ed il Gioelliere Sebino Bellini.

Altra serata di comunità aggregativa è l’appuntamento con i poeti e le Poesie d’autunno con Elena Festa e Pino Cambera.

Serata di grande spessore dal punto di vista sociale è il corso del 23 ottobre dalle 16,00 alle 20,00, con il corso di rianimazione cardiopolmonare e di defibrillazione e tecniche di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, tutto con sanitari di grande professionalità. Alla fine del corso sarà rilasciato attestato riconosciuto BLSDa IRC.

Con questi appuntamenti, quelli Natalizie, e le attività sociali settimanali del 2024, porterà il record per le iniziative svolte nell’arco dell’anno: oltre novanta,sono effettivamente numeri da capogiro per l’associazione Incontriamoci Sempre che è acclarata come una delle roccaforti culturali e di legalità più importanti a livello Nazionale.

“Dai dati in nostro possesso, nelle oltre duemila stazioni ferroviarie in Italia, l’associazione Incontriamoci Sempre, con la piccola stazione FS di S.Caterina è la più attiva, è un volano d’iniziative, un vero esempio da replicare in altre Regioni”: così recitava la giornalista Silvia Vaccarezza del Tg2, nella presentazione del servizio sulla realtà nella stazione di S. Caterina, nella trasmissione del giovedì alle 13,30 “Tutto il bello che c’è” dell’1 giugno 2021.

Sempre nello stesso anno grande spazio di incontriamoci sempre nel magazine delle frecce FS in circolazione sui treni Frecce e su il giornale non line di RFI, FSNews.It.

