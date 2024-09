Reggio Calabria: al via le procedure per il pagamento dei buoni libro per l’anno 2023/2024

StrettoWeb

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, in seguito alla prevista istruttoria del Settore Istruzione, ha comunicato alle librerie del territorio comunale l’attivazione delle procedure per procedere alla liquidazione dei buoni libro per l’anno scolastico 2023/2024.

Nello specifico, sono state adottate tutte le misure necessarie al fine di agevolare le famiglie reggine e quindi adempiere, in tempi rapidi, al pagamento degli stessi buoni. I librai sono stati invitati in queste ore a prendere parte ad una riunione presso gli Uffici del Settore 11 al Cedir.

