Reggio Calabria, tentano un furto in appartamento durante la Festa: beccati dalla Polizia, uno finisce in terapia intensiva per caduta durante la fuga

Hanno approfittato della confusione in occasione del sabato di Festa di Madonna per cercare di introdursi all’interno di un appartamento a Spirito Santo a Reggio Calabria. Ieri sera intorno alle 22:00, tre ladri sono stati bloccati dalla Polizia che è riuscita a sventare la rapina all’interno di un appartamento.

I tre malviventi si stavano inerpicando al primo piano quando sono stati bloccati dalla Polizia di Stato intervenuta immediatamente. Alla vista degli agenti, i 3 si sono dati alla fuga ma per uno di loro non è andata bene in quanto lo stesso è caduto ed è stato ricoverato in terapia intensiva al GOM per le ferite riportate.

