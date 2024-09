Reggio Calabria: stasera Paolo Belli big band, domani Goran Bregovic e martedì Fedez

StrettoWeb

Questa sera l’imponente palcoscenico sarà tutto per Paolo Belli con la sua Big Band, che ha lasciato le prove di Ballando con le Stelle per essere presente al Festival. Domani, 16 settembre, altro evento internazionale con il mitico Goran Bregovic. Il musicista e compositore balcanico più celebre al mondo arriverà in Italia per il Festival e sarà affiancato dalla sua Wedding and Funeral Band, band gitana di fiati e voci bulgare.

Il Reggio Live Fest si chiuderà martedì 17 settembre con quella che si preannuncia come una grande festa finale indirizzata in particolare al pubblico giovanile con l’apertura di Studio54 Network e, a seguire, il reggino Lio, secondo a Castrocaro, il dj set di Fiat131, protagonista di X Factor e l’atteso dj set di Fedez.

“Grazie al Presidente della Regione Roberto Occhiuto e al Sindaco Giuseppe Falcomatà per il sostegno – ribadisce Ruggero Pegna – e a tutte le migliaia di persone che stanno gremendo il lungomare, facendo da cornice e, con il loro entusiasmo, da spettacolo nello spettacolo!”.

