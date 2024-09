Reggio Calabria: il sindaco Falcomatà tra i portatori della Vara della Madonna della Consolazione durante la processione

StrettoWeb

Il primo cittadino si è unito ai portatori del quadro della Santa Patrona che nella giornata di chiusura della festa ha percorso le vie del centro cittadino. Al termine della tradizionale processione del martedì, quando il Quadro della Santa Patrona di Reggio Calabria, la Madonna della Consolazione, sfila per le vie del centro condotta in spalla dai portatori per salutare la città, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha parlato di “un momento estremamente emozionante”.

“Anche quest’anno – ha detto – ho avuto l’onore di portare, per qualche tappa, il Quadro della Madonna della Consolazione e ringrazio di cuore i Portatori della Vara per questo gesto che mi onora tantissimo”.

“E’ stata – ha raccontato il sindaco – un’altra cerimonia ricca di passione e commozione, a suo modo unica. Vedere passare la Vara lungo le vie della città illuminate come non mai, vederla fare quella bellissima volata con tutta la comunità intorno ad accoglierla per aspettare il suo ingresso in Cattedrale, è qualcosa difficile da raccontare in parole. Voglio esprimere i miei sentimenti di gratitudine al vescovo, sua eccellenza monsignor Fortunato Morrone, perché ha voluto riservare un passaggio del suo discorso ad una preghiera di vicinanza e incoraggiamento agli amministratori della città. Questo, per noi, è molto importante. E’ esattamente quello di cui hanno bisogno Reggio ed il nostro territorio”.

“Mi auguro davvero – ha concluso Giuseppe Falcomatà – che sotto lo sguardo benevolo della Madonna della Consolazione tutta la città, radunata ai Suoi piedi, possa ritrovare unità, riconciliazione e speranza”.

