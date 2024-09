Reggio Calabria, al Museo della Stazione di Santa Caterina l’opera per ricordare Marcello Mastroianni

StrettoWeb

Un’opera di altissimo livello per i cento anni dalla nascita di Marcello Mastroianni (28 settembre 1924/28 settembre 2024) nel piccolo Museo FS Pietro Germi della stazione FS di RC S. Caterina. Per ricordare uno dei più grandi attori del ‘900 del Cinema Internazionale, Marcello Mastroianni, l’Associazione “Incontriamoci Sempre ODV”, grazie al maestro Alessandro Allegra ,docente all’accademia a Milano, ha realizzato un’opera da un progetto nato due anni fa, di grande spessore artistico, anche per l’originalità dei materiali usati.

L’opera del Maestro Allegra è tratta da una scena del film del 1958 “Racconti D’estate”, con Silva Koscina, girata a bordo di un treno, affacciato al finestrino, fermo al primo binario della stazione di S Margherita Ligure. I materiali di quest’opera, oltre l’immagine splendida, perfetta di Marcello Mastroianni: il finestrino vero ed originale FS, la tabella della stazione di destinazione (Milano-Reggio), le caratteristiche tecniche della carrozza, i colori del Pantone FS, castano isabella FS e giallo coloniale FS. L’opera rientra in un percorso museale ampio delia storia delle FS e del rapporto tra Cinema ed FS.

“Ricordiamo – si legge ancora nella nota dell’associazione – che il mondo ferroviario è stato da sempre un grande set cinematografico. Infatti il piccolo museo FS Pietro Germi della stazione di RC S. Caterina rappresenta un piccolo spaccato di storia tra cinema ed FS, oltre ad altre immagini di vita ferroviaria e dell’immigrazione, che ahimè continua ancora oggi, anche con forme e caratteristiche diverse rispetto ai primi del secolo scorso”.

“Per ricordare i cento anni dalla nascita di un grande attore come Marcello Mastroianni, il prossimo 6 ottobre, ci sarà l’inaugurazione dell’opera e l’apertura della stagione culturale di Incontriamoci Sempre con Calabria D’autore. Vedremo alcune immagini di questo capolavoro Cinematografico, insieme al maestro Alessandro Allegra, Marco Mauro che condurrà la serata e con Francesco Villari di Cartoline Rock”.

