Reggio Calabria, a San Paolo alla Rotonda l’ingresso del nuovo Parroco, Don Antonino Pangallo

StrettoWeb

La comunità della Parrocchia Santuario di San Paolo alla Rotonda “è lieta di annunciare un momento di grande importanza per la vita della Chiesa locale: l’ingresso del nuovo parroco, Don Antonino Pangallo. Questo evento segna l’inizio di un nuovo capitolo nella guida spirituale della comunità, che si prepara con gioia ad accogliere il suo nuovo pastore”. Per prepararsi adeguatamente a questo significativo evento, è stato organizzato un triduo di preghiera, che si svolgerà nei giorni precedenti la solenne celebrazione d’ingresso. Il triduo avrà inizio lunedì 30 settembre, coinvolgendo l’intera comunità parrocchiale in momenti di riflessione e preghiera, per invocare la guida dello Spirito Santo e chiedere il sostegno per don Antonino nel suo nuovo ministero.

Il momento culminante di questa importante occasione sarà la solenne concelebrazione eucaristica, che si terrà mercoledì 2 ottobre, alle ore 18:00, nella Chiesa Santuario di San Paolo alla Rotonda. La Santa Messa sarà presieduta da Sua Eccellenza Mons. Fortunato Morrone, Arcivescovo Metropolita di Reggio-Bova, insieme a numerosi sacerdoti del presbiterio diocesano. Questo momento liturgico rappresenta un’occasione di comunione e fraternità, non solo per la parrocchia, ma per tutta la cittadinanza, che è calorosamente invitata a partecipare.

Al termine della celebrazione, ci sarà un momento di fraternità e convivialità aperto a tutti i fedeli, per esprimere l’affetto e la vicinanza al nuovo parroco. Sarà un’opportunità per condividere insieme questo giorno speciale e augurare a don Antonino un cammino pastorale ricco di frutti spirituali. “La comunità parrocchiale invita calorosamente tutti i fedeli, le associazioni, i movimenti ecclesiali e la cittadinanza a unirsi in preghiera e partecipare a questo evento di fede e comunione. L’ingresso di don Antonino Pangallo rappresenta un momento di grande speranza e di rinnovamento, in cui tutti sono chiamati a vivere con entusiasmo e partecipazione la vita della comunità cristiana”.

Il programma delle celebrazioni

LUNEDÌ 30 SETTEMBRE ORE 18.00

“Il pastore della comunità: Ministro della gioia e annunciatore della speranza”. Celebrazione eucaristica presieduta da don Tonino Sgrò Parroco della parrocchia di San Domenico.

“Il pastore della comunità: Ministro della gioia e annunciatore della speranza”. Celebrazione eucaristica presieduta da don Tonino Sgrò Parroco della parrocchia di San Domenico. MARTEDÌ 1 OTTOBRE ORE 20.00

Veglia di preghiera in preparazione dell’ingresso del nuovo parroco presieduta da don Luigi Cannizzo Vicario zona Centro.

Veglia di preghiera in preparazione dell’ingresso del nuovo parroco presieduta da don Luigi Cannizzo Vicario zona Centro. MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE ORE 18.00

Solenne Concelebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons. Fortunato Morrone Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria – Bova per l’ingresso e la presa di possesso canonica del nuovo parroco don Nino Pangallo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.