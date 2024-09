A Reggio Calabria si parlare di salute: l’Ordine dei Fisioterapisti e gli stakeholders a confronto

StrettoWeb

Sabato 7 Settembre, alle ore 18.00, presso il lido “Pepy’s Beach” di Reggio Calabria, si è svolto l’evento “Stakeholders della salute a confronto”, organizzato dall’Ordine dei Fisioterapisti di Reggio Calabria in occasione della Giornata Mondiale della Fisioterapia. Hanno preso la parola diversi professionisti della salute: Dott. M. De Luca (Presidente Ordine Fisioterapisti RC), Dott. F. S. Laraia (Presidente OFI CZ-KR-VV), Dott. G. Celestino (Presidente OFI CS), Dott.ssa G. Palella (Presidente OFI ME), Dott. P. Veneziano (Presidente OMCeO RC), Dott.ssa F. Venezia (Consigliere Ordine Biologi Calabria), Dott. M. Morgante (Presidente TSRM-PSTRP RC), Dott.ssa S. Cartella (Neurologa), Dott.ssa R. Vozza (Fisioterapista – Sc. Motorie), P. D’Agui (Vice Presidente TXT Cooperativa Sociale).

Erano presenti all’incontro diverse associazioni dei pazienti del territorio e moltissimi cittadini interessati ad ascoltare i diversi interventi riguardanti temi che accomunano tutti: salute e benessere, prevenzione, lombalgia, abusivismo professionale, vantaggi di un’attività fisica regolare, alimentazione sana, funzioni e competenze degli Ordini Professionali e l’importanza di creare rete tra Istituzioni-Associazioni-Professionisti-Cittadini.

Dott. M. De Luca (Presidente Ordine Fisioterapisti Reggio Calabria): “Abbiamo organizzato questo evento, in collaborazione con OFI CS e OFI CZ-KT-VV, per celebrare la Giornata Mondiale della Fisioterapia, che ricorre in tutto il mondo l’8 Settembre e il cui tema, quest’anno, è quello della Lombalgia (mal di schiena). Volevamo spingerci ancora oltre il focus Lombalgia e da qui l’idea di far sedere ad uno stesso tavolo diversi professionisti che si occupano di salute ma non volevamo che ciò avvenisse a porte chiuse, abbiamo voluto farlo ponendoci difronte a coloro i quali sono i protagonisti principali, ovvero cittadini e associazioni di pazienti. Questo evento ha avuto come obiettivo quello di far capire l’importanza della prevenzione in termini di adeguati stili di vita e conoscenza. È giusto che i cittadini conoscano i benefici dei percorsi fisioterapici, in termini di ripristino di salute. Siamo contenti che l’evento sia stato molto partecipato e che sia stato basato sul dialogo, confronto e scambio di conoscenze tra professionisti e cittadini”.

A fare da cornice a questa splendida serata, che rientra all’interno della Mediterranean Wellness (organizzata dalla TXT Cooperativa Sociale), un meraviglioso tramonto in riva allo stretto sul lungomare I. Falcomatà di Reggio Calabria.

