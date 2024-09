Reggio Calabria, Ruggero Pegna difende la scelta di Fedez per Festa di Madonna: “è un uomo che fa tanta beneficienza” | VIDEO

StrettoWeb

Intervistato ai microfoni dei giornalisti a conclusione della conferenza stampa del Reggio Live Fest, festival organizzato in occasione di Festa di Madonna a Reggio Calabria, il promoter e direttore artistico Ruggero Pegna ha lasciato qualche dichiarazione anche sul caso Fedez.

“Credo che le critiche in questo caso siano poco fondate perchè stiamo parlando di un’artista molto amato dai giovani, noi dobbiamo parlare anche a queste fasce. I testi dei rapper li conosciamo, sono spesso provocatori. Fedez crescendo è diventato un uomo che fa anche tantissime iniziative di beneficienza”.

Ruggero Pegna ha affermato anche che “il messaggio principale che vogliamo lanciare con questo festival è quello che Reggio Calabria è sicuramente una delle più importanti destinazioni turistiche non solo della Calabria ma del nostro Paese. Il mese di settembre è ancora estate in questa città, una città che ha un patrimonio incredibile e che ha tutto e che ora avrà anche ben 7 eventi live consecutivi per poter dare anche intrattenimento e divertimento anche ai turisti“.

