Reggio Calabria, disco verde alla programmazione strategica 2025-2027: cosa cambia ora per la città

Avanti tutta con la programmazione strategica dell’Ente comunale per i prossimi anni, secondo le linee di indirizzo stabilite dall’Amministrazione Falcomatà. Disco verde dalla Giunta comunale di Reggio Calabria, nei giorni scorsi, a una serie di importanti delibere relative alla programmazione strategica 2025-27. In particolare, l’Esecutivo ha approvato la delibera relativa al Dup 2025/2027, Documento unico di programmazione, che contiene la formulazione degli obiettivi strategici e operativi, dopo un’adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione, tenuto conto del quadro normativo di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale. Il documento è stato stilato sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall’amministrazione, previo coinvolgimento della struttura organizzativa.

“Si tratta di un passaggio fondamentale che ci consentirà di pianificare le azioni e le risorse per il prossimo triennio e di integrare le scelte strategiche con la gestione operativa” ha chiarito il sindaco Giuseppe Falcomatà. “L’importanza del Dup – ha proseguito il primo cittadino – sta nell’individuare, coerentemente alle nostre sfide di mandato e ai programmi strategici, i progetti operativi che il nostro Ente intende realizzare nell’arco temporale di riferimento e che rivestono grande importanza perché costituiranno una linea guida funzionale alla costruzione del Bilancio di Previsione 2025-2027″. Insieme al Dup sono state approvate anche le delibere relative correlate. I documenti dovranno poi passare in consiglio comunale per la definitiva approvazione.

