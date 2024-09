Reggio Calabria, nuova location per la 7ª edizione di FrittoLando

StrettoWeb

Arriva Festa di Madonna e come ogni anno, Reggio Calabria riscopre le sue più antiche tradizioni. La 7ª edizione di FrittoLando cambia location: non più Piazza Castello ma il Museo del Bergamotto. L’evento è sempre in programma domanica 15 settembre dalle ore 19:30.

L’evento è organizzato dalla Confraternita della Frittola Reggina. Si tratta di una kermesse volta alla riscoperta della tradizionale frittola reggina ovviamente accompagnata all’immancabile orgoglio di questa provincia, il celebre Bergamotto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.