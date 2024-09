Reggio Calabria, secondo Memorial di Tiro a volo “Dr.Rino Postorino”

StrettoWeb

“In mezzo al suggestivo scenario Aspromontano del campo di tiro a volo “Il Baraccone” di Melia si e svolto il secondo Memorial “Dr.Rino Pastorino”, patrocinato dall’Ordine dei Medici di Reggio Calabria e dell’Associazione Artemide di Reggio Calabria presieduta dal Dr. Francesco Abbagnara. Per tutti gli appassionati di tiro a volo, Rino è stato sempre un punto di riferimento, per la sua sportività e passione per il mondo tiravolistico e non solo, esempio di lealtà e amicizia per le nuove generazioni. Tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di averlo conosciuto, amiamo ricordarlo anche dedicando alla sua passione, nella ricorrenza della sua scomparsa, una giornata di gara di tiro a volo per l’assegnazione del Trofeo a lui dedicato”.

“Il torneo si è svolto con una avvincente gara di tiro all’elica dall’esito sempre incerto fino alla fine ed ha visto la partecipazione di numerosi tiratori reggini accompagnati dal tifo appassionato di un folto pubblico. Dopo un serrato finale alla fine ha avuto la meglio Giuseppe Princi che con grande merito si è aggiudicato il Trofeo. La giornata si è conclusa con la premiazione svolta in un clima di festa in presenza di tutta la famiglia Postorino e con un appassionato e commovente ricordo del compianto e sempre amato Rino alla consegna del Trofeo a lui dedicato. Con i calici rivolti al cielo è stato rivolto un nostalgico quanto commovente saluto e dato appuntamento per l’anno prossimo”. E’ quanto si legge in una nota degli organizzatori.

