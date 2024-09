Reggio Calabria, lavori Granillo e Piscina Comunale: tutte le FOTO e i motivi della Sud chiusa ieri

StrettoWeb

I lavori allo stadio Granillo sono quasi conclusi, eppure ieri la Curva Sud è rimasta chiusa, in occasione di Reggina-Vibonese di Coppa Italia Serie D. Un paradosso, anche perché il cantiere è aperto da mesi, con lo smontaggio dei seggiolini cominciato in Primavera. Ma c’è una spiegazione e l’ha offerta il Delegato allo Sport del Comune di Reggio Calabria Gianni Latella, nel comunicato di scuse agli ultrà, i quali hanno disertato lo stadio: un problema tecnico insorto “a causa dei lavori in corso di realizzazione sulla nuova piscina comunale”, quella proprio dietro la Curva Sud.

I lavori al Granillo, dunque, non c’entrano. Quelli, come detto, sono quasi conclusi. I seggiolini in Tribuna coperta sono stati sostituiti, così come la nuova pedana per l’area disabili e l’ascensore. Mancano soltanto le torri-faro, per cui si continuerà a lavorare in queste settimane. Com’è noto, però, oltre ai lavori all’interno dell’impianto di Via Galileo-Galilei, sono in corso anche quelli della struttura “Palloncino” e della piscina comunale. Sono stati proprio questi ultimi a compromettere l’apertura del settore del tifo organizzato, uno dei motivi che ha mandato su tutte le furie la tifoseria organizzata, oltre al prezzo dei biglietti e a un mercato insoddisfacente.

Nel frattempo, sempre Latella ha assicurato che il problema non ci sarà per la prossima partita in casa, che sarà il 15 settembre. Intanto, in merito al Granillo e all’area della Sud, ecco le immagini di StrettoWeb relative ai lavori. Si possono vedere i seggiolini nuovi e gli scavi del terreno effettuati per inserire le nuove torri faro.

