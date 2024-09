Reggio Calabria, incontro dedicato ai “Capolavori del Museo d’Arte Alfonso Frangipane”

StrettoWeb

Con un incontro dedicato ai “Capolavori del Museo d’Arte Alfonso Frangipane”, giovedì 26 settembre alle ore 18,00, presso la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria, l’Associazione Culturale Anassilaos conclude il programma di attività promosse congiuntamente con la Biblioteca Pietro De Nava nell’ambito degli eventi culturali estivi promossi dal Comune di Reggio Calabria. Una conclusione dedicata all’arte figurativa e insomma alla bellezza.

Nato grazie alla donazione di un cospicuo patrimonio di opere, realizzate per lo più da maestri calabresi del primo Novecento che hanno preso parte alle Biennali d’Arte promosse dallo stesso Frangipane e che lo studioso ha destinato alla Scuola d’arte “Mattia Preti” da lui fondata col desiderio di trasmettere alle generazioni più giovani la memoria culturale del Territorio, il Museo, che si articola in una sezione storica, proveniente dalla collezione “Frangipane”; una sezione dedicata alle arti applicate, produzioni realizzate nei laboratori artistici dell’ISA “Frangipane” dai maestri e dagli allievi; una raccolta di ceramiche artistiche donate all’Istituto in occasione delle Biennali Nazionali della Ceramica d’Arte (organizzate nella seconda metà del Novecento) e una sezione contemporanea costituita da donazioni di sculture e dipinti di artisti del Territorio di chiara fama, arricchisce l’offerta museale che la città di Reggio Calabria offre ai suoi concittadini e ai visitatori e costituisce un punto imprescindibile per lo studio e la comprensione dello sviluppo artistico del territorio.

All’ incontro porteranno i saluti la Dott.ssa Lucia Anita Nucera, Assessore Minoranze linguistiche e identità territoriale Comune di Reggio Calabria; la Dott.ssa Daniela Neri, Responsabile della Biblioteca “P. De Nava”; l’ Avv. Lucia Zavettieri, Dirigente Scolastico del Liceo Artistico “Mattia Preti-Alfonso Frangipane”; il Prof. Nunzio Tripodi, Direttore del MAAF. Condurra Stefano Iorfida, Presidente Associazione Culturale Anassilaos.

