Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo è il nuovo presidente dei giovani imprenditori di Confindustria

Si sono svolte nella sede di Confindustria Reggio le elezioni del nuovo presidente del Gruppo Giovani, alla presenza del Vice Presidente di Confindustria Reggio Calabria, Giuseppe Febert, e del Presidente regionale dei Giovani Imprenditori, Umberto Barreca. Salvo Presentino lascia il testimone a Giuseppe Lombardo che sarà affiancato dal nuovo vicepresidente Michele Polimeni.

Le parole di Lombardo

“Sono molto felice della fiducia dimostrata all’unanimità dai Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio. Questo incarico per me è un onore immenso e un grande riconoscimento, ma allo stesso tempo una grande responsabilità. Sono profondamente consapevole del ruolo che la nostra associazione svolge nel sostenere e ispirare le nuove generazioni. Insieme possiamo promuovere un ecosistema in cui innovazione, coesione e sostenibilità, dovranno essere al centro delle nostre azioni, contribuendo così a un futuro più prospero e giusto. Sono pronto a mettermi al servizio di tutti per garantire che i Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio, continuino ad essere un faro di eccellenza, promuovendo la crescita legale e sana dell’impresa, valorizzando le nostre risorse e competenze, trattenendo i giovani talenti e incentivando il benessere sociale. L’imprenditore, infatti, secondo me, non deve guardare solo a ciò che è meglio per l’impresa, ma a ciò che può essere di beneficio per l’intera collettività, in modo da contribuire al benessere delle persone e del territorio. Ci attende un duro lavoro ma guardo al futuro con Fiducia!”. Queste le parole del nuovo presidente GI Confindustria Reggio subito dopo l’elezione.

Le parole di Polimeni

Emozionato e contento anche il vicepresidente Michele Polimeni. “È per me un grande onore essere stato eletto Vicepresidente di Confindustria Giovani Reggio Calabria. Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine per la fiducia riposta in me. Sono consapevole delle sfide e delle responsabilità che questo ruolo comporta, e mi impegnerò, con determinazione, a lavorare al fianco del Presidente e di tutto il gruppo, per promuovere la crescita e il progresso del nostro sistema imprenditoriale. Insieme possiamo costruire un futuro sempre più competitivo, innovativo e sostenibile per le nostre imprese e per il territorio”, rimarca Polimeni.

