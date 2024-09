Reggio Calabria: in fase di montaggio il palco a piazza Indipendenza

StrettoWeb

E’ in fase di montaggio il palco di Piazza Indipendenza a Reggio Calabria e che consentirà ai vari cantanti di esibirsi a partire da domani per il “Reggio Live Fest 2024“. Il festival partirà domani sera, 11 settembre, con il concerto spettacolo di Valerio Lundini e i Vazzanikki e la sua scatenata band. Il “”Reggio Live Fest 2024” si concluderà il 17 settembre con la serata finale a cui parteciperà Fedez, personaggio abbastanza discusso in città nelle ultime settimane.

