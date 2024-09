Reggio Calabria, Falcomatà su Scirubetta: “straordinario successo sul Lungomare per il terzo Festival del Gelato artigianale”

StrettoWeb

“Scirubetta, e i numeri di partecipazione dei maestri gelatieri provenienti da tutto il mondo e le presenze di visitatori agli stand, confermano che questa manifestazione è entrata ormai nel cuore di tutti i reggini. Credo quindi che vada detto grazie agli organizzatori di questo festival, ad Angelo Musolino e a tutto il team delle organizzazioni che collaborano alla buona riuscita di questo evento che ha ormai assunto caratteri internazionali, a tutti i maestri gelatieri perchè in questi giorni Reggio Calabria è divenuta la capitale internazionale del gelato. La presenza di 34 gelatieri da tutte le parti del mondo non è un fatto scontato ed è il segno del buon lavoro di programmazione che si è fatto in questi anni e che sta portando frutti dolcissimi al nostro territorio”. Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, in apertura della terza edizione di Scirubetta il festival del gelato artigianale, in fase di svolgimento a Reggio Calabria, sul Lungomare in prossimità della stazione Lido.

“Quello che avete fatto anche per questa edizione di Scirubetta – ha aggiunto Falcomatà – mi fa pensare a quanto detto dal nostro Arcivescovo, in apertura delle feste Mariane, ricordando a tutti noi quale strada percorrere per fare delle cose belle nella nostra città: dare il meglio in tutti i settori, arti, attività in cui siamo impegnati, in un contesto di unità, dialogo e sinergia. Dando il meglio di noi, in un senso di comunità, potremo realizzare una crescita sociale, economica, culturale, turistica, per tutti. Ritengo che Conpait e questo Festival del Gelato artigianale – ha aggiunto il primo cittadino metropolitano – siano esattamente la fotografia di quanto affermato dal nostro Arcivescovo Morrone. Grazie quindi agli organizzatori e ai partecipanti, ma anche ai reggini, turisti e ai tanti pellegrini presenti in città in questi giorni che stanno affollando tutte le strade del centro e partecipando alle tante manifestazioni che abbiamo organizzato”.

“La festa – ha concluso il sindaco – oltre ad essere un momento di grande promozione per il territorio, è anche un periodo dell’anno che genera un importante indotto in termini economici ed occupazionali. Speriamo di esser riusciti a contribuire, attraverso un’offerta culturale e di eventi molto ampia e variegata, ad allietare le giornate di reggini e turisti ed al contempo garantire un indotto commerciale per gli imprenditori che operano nella nostra città”.

