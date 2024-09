StrettoWeb

Paura questa sera nel centro di Reggio Calabria, nei pressi del Ponte della Libertà e precisamente in via Clearco dove un controsoffitto è crollato all’interno di una palazzina comunale. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli ma sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco che stanno valutando se è il caso di evacuare i residenti.

Atteso a breve l’arrivo del Sindaco che eventualmente dovrà disporre l’ordinanza di sgombero.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.