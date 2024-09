Reggio Calabria: costituito il Comitato di quartiere di Ravagnese, S. Elia e Saracinello

StrettoWeb

Si comunica che in data 09/09/2024 si è costituito, ai sensi dell’art. 8 del TUEL e dell’art. 10 dello Statuto del Comune di Reggio Calabria, il Comitato di quartiere di Ravagnese – S.Elia – Saracinello. I Comitati costituiti secondo il sopraindicato Regolamento sono apartitici, non ha alcuno scopo di lucro e sono aperti alla partecipazione di tutti i residenti delle zone interessate.

Hanno la principale funzione di consentire la partecipazione dei cittadini alla gestione amministrativa comunale, compreso la formazione del DUP e del bilancio di previsione.

In particolare tra le finalità del Comitato sono comprese attività quali l’approfondimento dei problemi e il miglioramento delle condizioni di vita del quartiere; il confronto con gli organi responsabili del comune; la formulazione di proposte in ordine alla gestione pubblica di servizi sociali, urbani, ambientali, socio-sanitari e culturali; la promozione di iniziative per migliorare lo sviluppo culturale, le istituzioni scolastiche, l’assistenza sociale, le infrastrutture e i trasporti pubblici, la salute degli abitanti, la sicurezza sociale, la tutela dell’ambiente, il verde, gli impianti sportivi del quartiere; il provvedere allo svolgimento di manifestazioni di interesse collettivo; il salvaguardare i valori tradizionali e stimolare l’interesse della pubblica opinione sui problemi principali del quartiere.

Inoltre si comunica anche l’adesione alla Rete dei Comitati di quartiere del Comune di Reggio Calabria e ai contenuti della petizione popolare al Consiglio Comunale per l’integrazione nel Regolamento comunale della disciplina sul funzionamento dei Comitati di quartiere.

Si invitano pertanto tutti i residenti delle zone interessate ad aderire al Comitato seguendo le modalità descritte sul gruppo facebook https://www.facebook.com/groups/1901860470324631.

Sempre nello stesso gruppo facebook sono disponibili l’atto costitutivo, lo statuto ed il modello di adesione. Per eventuali richieste di informazioni è inoltre disponibile il seguente indirizzo e-mail: comitatorav@gmail.com

Il Consiglio Direttivo del Comitato

Raffaele Pietro Ferraro

Dionisia Falzea

Giuseppe Maria Meduri

Antonino Namia

Arianna De Paola

Marcello Spagnolo

Caterina Fassari

Giovambattista Laporta

Rosa Romeo

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.