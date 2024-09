Reggio Calabria, come se non bastasse… Proprio adesso la scerbatura della Tangenziale: ulteriori disagi al traffico | FOTO

StrettoWeb

A Reggio Calabria non si finisce mai di stupirsi. In questi giorni la città è nel caos più totale a causa delle chiusure pazze di tutto il centro storico e di tante altre strade semi periferiche per bancarelle e giostre installate in occasione di Festa di Madonna. I reggini in questi giorni devono quindi fare i conti con la pazienza più assoluta e cercare di non diventare blasfemi alla Fedez, appena salgono in auto.

E come se non bastasse questa mattina, in una città in cui nulla o quasi funziona, si è deciso di tagliare le erbacce presenti sulla tangenziale giusto per creare disagi nell’unica strada che è semi tranquilla e che consente di spostarsi da un lato all’altro della città in tempi quasi normali. La viabilità quindi questa mattina è stata ridotta anche in questa arteria.

