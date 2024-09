Reggio Calabria, nel campo di Basket del Tempietto aggiunto un seggiolino dedicato a Coach Gebbia

StrettoWeb

Nell’area Tempietto, esattamente nel campo di basket dedicato al grande giocatore Kobe Bryant e alla figlia Gianna, è stato aggiunto in mezzo agli spalti un seggiolino proveniente dal Palacalafiore e dedicato a Coach Gaetano Gebbia.

L’Amministrazione Comunale, in attesa che la targa fosse pronta per essere successivamente posta nel seggiolino, ha attaccato un foglio di carta provvisorio. Il momento tanto atteso però è arrivato. Ieri per la prima volta è stata vista la nuova targa definitiva già posta nel seggiolino.

