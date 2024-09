Reggio Calabria, l’Atam: “viabilità rivoluzionata per le feste, ritardi e disservizi inevitabili. Tenetene conto, vi chiediamo già scusa”

StrettoWeb

Atam Reggio Calabria informa i cittadini che “a causa delle modifiche alla circolazione e al traffico legate alle festività mariane, potrebbero verificarsi disagi e ritardi nei nostri servizi di trasporto pubblico. Tali variazioni alla normale viabilità, che includono chiusure temporanee di strade, deviazioni e altre limitazioni alla circolazione, sono indipendenti dalla nostra volontà”.

“Ci rendiamo conto che questi disagi possano creare difficoltà nei vostri spostamenti quotidiani e nelle vostre attività, e vi assicuriamo che stiamo facendo tutto il possibile per ridurre al minimo l’impatto di tali eventi”.

“Tuttavia, le circostanze eccezionali legate alle festività rendono difficile garantire il rispetto dei tempi e delle frequenze consuete del servizio. Vi invitiamo pertanto a pianificare i vostri spostamenti tenendo conto di possibili ritardi e a consultare i nostri canali di informazione per eventuali aggiornamenti in tempo reale. Vi consigliamo, ove possibile, di anticipare o posticipare i vostri viaggi per evitare le ore di maggiore traffico. Ci scusiamo sinceramente per i disagi che ciò potrebbe comportare e vi ringraziamo per la pazienza e la comprensione dimostrate”.

