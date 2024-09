Reggio Calabria, aperte giostre e bancarelle: gli orari e la situazione a Botteghelle e Pentimele

StrettoWeb

Sono aperte da ieri le attrazioni tipiche della Festa dedicata alla Madonna di Reggio Calabria, le Giostre e le Bancarelle. Le Giostre tornano a Botteghelle dopo oltre 25 anni, una scelta controversa che ha suscitato grandi polemiche nei residenti in quanto si trovano in una zona molto popolosa e compromettono per due settimane la quotidianità degli abitanti. Ieri la prima serata in funzione.

Le giostre sono aperte ogni giorno dalle 18 all’1 di notte. A Pentimele, invece, sono state installate le tradizionali bancarelle con uno spazio apposito di streetfood e uno di giostrine per bambini. Le bancarelle sono aperte con orario continuato, dalla mattina a mezzanotte o comunque con orari liberi fino a tarda sera in base all’affluenza. Giostrine e streetfood, invece, aprono alle 17 fino a tarda sera.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.