Reggio Calabria, ancora boom di presenze alla Mediterranean Wellness

Una seconda serata più incentrata sull’affascinante storia e cultura del territorio, quella della Mediterranean Wellness – L’Era degli Eroi, svoltasi ieri nel cuore della Città di Reggio Calabria. L’evento, che ha continuato a regalare emozioni, è organizzato dalla TxT Cooperativa Sociale, afferente al Sistema A.C.U. “Azione Cristiana Umanitaria” (un sistema socio-lavorativo fondato dal missionario cristiano Gilberto Perri), ed è patrocinato dal Comune di Reggio Calabria nell’ambito del programma Estate Reggina 2024.

La Mediterranean Wellness è inoltre stata realizzata con il contributo della Regione Calabria nell’ambito dell’iniziativa strategica “Calabria Straordinaria: il Futuro del Turismo”- PAC Calabria 2014-2020 – Fondo Unico Nazionale Turismo – Funt.

Le attività

La giornata, iniziata con gli imperdibili appuntamenti fitness pomeridiani, ha visto il movimento di tantissime attività a che sono andate a incorniciare tutta l’area nei pressi dell’Arena. Gli stand sulla salute, lo sport e la promozione del benessere brulicavano di persone incuriosite e affascinate. Pugilato, lotta, karate, tornei di dama, scacchi, pallavolo e il fitness: tantissime le attività che hanno movimentato il pomeriggio fino all’apertura della serata.

Inoltre, presso lo stand del Partner Uni.Pace si è svolto anche il workshop “Salute, benessere e soluzioni innovative per tutti: indagine su scenari futuri e soluzioni innovative ai problemi della società”, curato dal dott. Samuele Berlino, laureato magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate.

Suggestiva e spettacolare, la rappresentazione teatrale “ILIOS: La Città brucia” della compagnia teatrale Ba17, che ha aperto la seconda serata dell’Evento, ripercorrendo gli scenari epici dell’Iliade e offrendo spunti di riflessione sulla figura degli eroi antichi, i miti e i nostri giorni, dando una nuova visione dell’opera di Omero agli spettatori presenti.

Non sono mancate ieri sera le splendide esibizioni delle scuole di danza Jazz Ballet School e Società Ginnastica Ritmica Gebbione; entrambe hanno estasiato il pubblico con la loro maestria e leggiadria. Serata che è stata poi coronata dalla dolcissima voce della cantante reggina Angelica Piromalli, in arte Alba Grey con il brano Adagio di Lara Fabian, che ha lasciato il pubblico senza parole e ha dato prova del valore dei talenti reggini in una delle location più importanti e suggestive di Reggio Calabria: l’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”

Di nuovo spazio ad un approfondimento culturale, dal titolo “Pericle e Temistocle: Eroi senza tempo” a cura del Prof. di Scienze Motorie e Sportive Riccardo Partinico, il quale ha fornito una nuova visione interpretativa delle figure dei Bronzi, suscitando grande interesse; a lui è stato conferito il premio Gilberto Perri per l’impatto significativo sia sul piano atletico che sociale, contribuendo a promuovere i valori dello sport come il rispetto e la solidarietà.

Profonda commozione invece ha portato con sé il premio Gilberto Perri alla giornalista Emilia Condarelli che attraverso un video dedicato all’esperienza di Maria Antonietta Rositani ha promosso il suo libro “Io non muoio”, con un appello contro la violenza di genere; proprio in riconoscimento della straordinaria carriera di giornalista che ha saputo fondere cronaca e impegno sociale affrontando tematiche cruciali come l’accessibilità, le malattie mentali, il cyberbullismo e la violenza sulle donne, dimostrando una forte dedizione alla dignità umana, le è stato conferito il premio.

Nondimeno, il riconoscimento che è stato conferito alla giovane e talentuosa artista reggina Alberta Dito, per la sua straordinaria capacità di trasformare emozioni profonde in forme artistiche, esprimendo con autenticità la bellezza e l’identità della sua terra. Con la sua visione innovativa e il suo talento unico, Alberta ha saputo elevare l’arte contemporanea, lasciando un’impronta indelebile nel panorama culturale locale e oltre.

“Grandissima attesa per la serata di oggi. Ricordiamo infatti che oggi si svolgerà l’importante seminario dell’Ordine dei Fisioterapisti di Reggio Calabria alle ore 18:00 presso il Lido Pepy’s Beach di Reggio Calabria, oltre che una serata movimentata tra musica e danza con il duo Joey&Rina! Vi aspettiamo numerosi!”, le parole degli organizzatori.

