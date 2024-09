Reggina-Scafatese, parla Pergolizzi: “Lumia e Martinez? Vi dico tutto…”

StrettoWeb

Conferenza stampa prima di Reggina-Scafatese. Non alla vigilia, ma il giorno prima, per via dei festeggiamenti – domani mattina – della Madonna della Consolazione. Mister Pergolizzi ha incontrato i giornalisti, partendo dalla vittoria di domenica scorsa. “Risultato importante a Barcellona, fuori casa e alla prima, ma non abbiamo fatto la partita perfetta. Dobbiamo migliorare, essere più squadra, coprire meglio il campo nelle due fasi, ma è normale che quello verrà col tempo e con la condizione. Si deve lavorare, non siamo al top ma ci stiamo lavorando”.

Poi si passa al match contro la Scafatese. “Ogni partita è importante, ma questa è una partita nella partita. Entrambe abbiamo organici e obiettivi importanti. Essendo la seconda il risultato è importante ma non influirà sull’andamento stagionale”.

La questione portiere

Non può mancare una domanda sulla questione portiere, dopo la rescissione inaspettata con Lumia e la vicenda Martinez. “Se giocherà un Under o un Over? Sarebbe come darvi una formazione che posso avere in mente ma non ho deciso, sicuramente saranno convocati sia l’Over che l’Under. Per quanto riguarda Lumia, è una scelta del ragazzo. Come ho sempre detto, non teniamo nessuno qua se non contento o con altri problemi. Il ragazzo è stato diretto, ha dato le sue spiegazioni ed è tutto chiaro. Ci dispiace, perché avevamo puntato su di lui, ma la scelta è sua, personale”.

I singoli

“Siamo tutti disponibili, fortunatamente. Non c’è nessuno in fisioterapia. Sono tutti convocabili. Rosseti? E’ una situazione che ho trovato, viene da un infortunio, continua ad essere infortunato, sta provando a recuperare, è un giocatore della Reggina e in base alle sue condizioni trarremo le conclusioni. Gli è stato dato del tempo, noi lo attendiamo ma la società mi ha messo a disposizione una rosa ampia. Urso? E’ un giocatore duttile, ha fatto il vertice basso, la mezz’ala e anche il vertice alto nel 4-3-1-2″.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.