Reggina-Ragusa, Pergolizzi col dubbio modulo. E su Adejo in tribuna…

“Si è lavorato con entusiasmo, dopo la Scafatese sapevamo che il nostro percorso doveva riprendere. Anche perché a volte le sconfitte ti levano l’entusiasmo, invece questa settimana si è lavorato bene e con i principi giusti. Gol preso a Sant’Agata? Ci eravamo detti delle cose, alcune cose non devono succedere, l’approccio è stato sbagliato. Però le cose negative ci servono per migliorarci. Io ritengo che questa squadra debba sporcarsi le mani e le unghie, debba avere la personalità ogni tanto di fare qualcosa in più e non il compitino. La nostra è una squadra singolarmente forte, ma non sempre basta”. Così mister Pergolizzi alla vigilia di Reggina-Ragusa di domani.

“Adejo in tribuna? Sono scelte fatte e condivise, ma non riguardano l’atteggiamento, non posso dire niente di nessuno, si allenano tutti al 101%. E’ una scelta come successo per altri, da Rajkovic a Salandria, Perri e altri. Negli ultimi 20 minuti a Sant’Agata abbiamo concesso? La lettura è giusta. Spesso ci siamo trovati fuori dalla zona di competenza. Mancava un blocco, noi prendevamo la palla e andavamo a fare gol, ma in alcuni momenti della gara è necessario abbassarsi, ricompattarsi e ripartire”.

Sul modulo di domani: “non so se giocherò a 5 o a 4 dietro, devo ancora decidere. Durante la partita mi piacerebbe anche cambiare, ma come tutte le cose serve dare dei tempi. Durante la settimana ci lavoriamo, i ragazzi sono predisposti, ma è un fatto soprattutto di letture e atteggiamento. Rajkovic e Barranco insieme? Non mi crea problemi. Se i giocatori hanno delle letture, sanno muoversi… pensiamo al Milan, che dal 4-2-3-1 è arrivato a giocare con 4 attaccanti. Per giocare con un determinato sistema di gioco devi avere degli equilibri. Non mi va di cambiare tanto per farlo. Se giochi con 4 attaccanti e questi non tornano, avremmo delle difficoltà. Poi possiamo giocare pure con 6, se tutti e 6 tornano”.

