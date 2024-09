Redel Viola, doppio impegno nel weekend: le partite dei reggini

StrettoWeb

La Redel Viola Reggio Calabria ritorna immediatamente in campo. Dopo lo scrimmage di Catanzaro Lido, doppio impegno nel week-end per i ragazzi di coach Cadeo. Oggi alle ore 17:00, è tempo di triangolare nella nuova tensostruttura di Canosa, in Puglia. La Redel affronterà, all’interno del Memorial Serlenga, i padroni di casa del Canusium Basket, neopromossa in B ed il Basket Corato, anch’esso partecipante alla medesima categoria.

Domenica “Tra i Sassi” invece, per Fernandez e compagni nel ricordo di Mattia Stano, cestista di valore prematuramente scomparso. Alle ore 17.30 dell’8 settembre, infatti, la Viola sarà ospite del PalaSassi per affrontare la pari-categoria, inserita nel medesimo girone, la Virtus Matera Group.

