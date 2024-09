Previsioni Meteo Vibo Valentia: tutti i dettagli per domani mercoledì 11 settembre

StrettoWeb

Le condizioni meteo di Vibo Valentia per Mercoledì 11 Settembre si presenteranno prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutta la giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, garantendo ampie schiarite e un clima ideale per attività all’aperto. I venti saranno leggeri e provenienti principalmente da sud e sud-ovest, contribuendo a mantenere un’atmosfera piacevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più fresche. La copertura nuvolosa sarà variabile, inizialmente con nubi sparse che si diraderanno, lasciando spazio a un cielo sereno. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, ma non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, si assisterà a un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 24°C intorno a mezzogiorno. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 4%. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra i 10 e i 15 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi attorno al 54%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, stabilizzandosi intorno ai 20°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, senza alcuna previsione di pioggia. I venti si faranno più deboli, con intensità che non supererà i 10 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. Il cielo rimarrà sereno, offrendo una visibilità ottimale. I venti continueranno a essere leggeri, creando un’atmosfera tranquilla e rilassante. L’umidità si manterrà attorno al 76%, senza alcuna possibilità di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vibo Valentia indicano una giornata di Mercoledì 11 Settembre caratterizzata da condizioni meteo favorevoli, con temperature gradevoli e cieli sereni. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo il clima ideale per attività all’aperto e momenti di relax.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +18.7° perc. +18.9° prob. 22 % 9.1 SSO max 14.7 Libeccio 86 % 1009 hPa 5 cielo sereno +19.3° perc. +19.4° prob. 18 % 7.1 SO max 15.2 Libeccio 81 % 1009 hPa 8 cielo sereno +22.5° perc. +22.5° Assenti 14.4 O max 16.1 Ponente 63 % 1010 hPa 11 cielo sereno +24° perc. +23.9° prob. 1 % 14.8 O max 14 Ponente 54 % 1010 hPa 14 cielo sereno +23.7° perc. +23.5° prob. 18 % 14.3 ONO max 14.1 Maestrale 54 % 1010 hPa 17 cielo sereno +20.7° perc. +20.6° prob. 2 % 7.1 O max 7.8 Ponente 67 % 1010 hPa 20 cielo sereno +19.4° perc. +19.4° Assenti 4 SSO max 6.2 Libeccio 74 % 1012 hPa 23 cielo sereno +18.8° perc. +18.8° Assenti 4.1 S max 5.9 Ostro 80 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 19:05

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.