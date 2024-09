Previsioni Meteo Vibo Valentia: il bollettino per domani domenica 8 settembre

StrettoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 8 Settembre a Vibo Valentia si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli. Durante la mattina, si registreranno valori di temperatura intorno ai 28,9°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. Nel corso della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un pomeriggio con nubi sparse e temperature in lieve calo. La sera si preannuncia nuvolosa, con cieli coperti e temperature che scenderanno fino a 24,1°C.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 22,4°C. La brezza leggera proveniente da est accompagnerà le prime ore del giorno, mantenendo un livello di umidità attorno al 58%.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, si osserveranno cieli sereni e una temperatura che salirà rapidamente fino a 28,9°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 10%, e il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 8,9 km/h. Questo clima favorevole invoglierà a trascorrere del tempo all’aperto, approfittando delle condizioni ideali.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 52% entro le 15:00. Le temperature inizieranno a scendere, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 27,6°C. Il vento continuerà a mantenersi leggero, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. Non sono previste precipitazioni, quindi il pomeriggio si presenterà asciutto, sebbene con un cielo meno limpido.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 18:00, la situazione meteo cambierà ulteriormente, con cieli che diventeranno completamente coperti. Le temperature scenderanno fino a 24,1°C e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 56%. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma non ci si aspetteranno eventi di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vibo Valentia nei prossimi giorni indicano un lieve miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una Domenica prevalentemente nuvolosa, si prevede un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate nei giorni successivi. Lunedì e martedì potrebbero riservare giornate soleggiate, con temperature che si avvicineranno ai 30°C. Pertanto, si consiglia di approfittare delle belle giornate in arrivo per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 8 Settembre a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +22.1° perc. +21.9° Assenti 1.9 SSE max 3.4 Scirocco 60 % 1015 hPa 5 nubi sparse +22° perc. +21.8° Assenti 7 ESE max 7.6 Scirocco 60 % 1015 hPa 8 cielo sereno +27.9° perc. +27.8° Assenti 2.1 NNO max 4.5 Maestrale 44 % 1015 hPa 11 cielo sereno +28.7° perc. +28.5° Assenti 8.9 NO max 9.2 Maestrale 42 % 1014 hPa 14 nubi sparse +28.3° perc. +28.3° Assenti 6.9 NNO max 10 Maestrale 45 % 1013 hPa 17 nubi sparse +25.8° perc. +25.8° Assenti 3.3 SE max 5.1 Scirocco 53 % 1012 hPa 20 cielo coperto +24.4° perc. +24.3° Assenti 6.4 SE max 6.4 Scirocco 56 % 1012 hPa 23 cielo coperto +24.1° perc. +23.9° Assenti 7.6 SE max 7.4 Scirocco 53 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 19:10

