Previsioni Meteo Trapani: il bollettino per domani lunedì 16 settembre

Le previsioni meteo per Trapani indicano un Lunedì 16 Settembre caratterizzato da un inizio di giornata prevalentemente sereno, con un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e piogge leggere in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 20,6°C e i 23,4°C, mentre il vento soffierà con intensità variabile, raggiungendo punte di 36,2 km/h.

Durante la notte, Trapani godrà di un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 20,7°C. L’umidità sarà attorno al 62%, e il vento soffierà da Ovest a una velocità di circa 5,5 km/h. Le condizioni rimarranno stabili, senza precipitazioni previste.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere sereno, con temperature che saliranno fino a 23°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 7%, e il vento si intensificherà, raggiungendo i 24,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 55%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo delle previsioni del tempo. Le nubi sparse aumenteranno, portando a un cielo coperto nel tardo pomeriggio. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23,2°C, mentre la velocità del vento raggiungerà i 36,2 km/h. Le probabilità di pioggia inizieranno a farsi sentire, con una leggera pioggia prevista nel tardo pomeriggio.

La sera porterà con sé piogge leggere, con un cielo completamente coperto. Le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi intorno ai 21,6°C. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli di circa 0,29 mm. Il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una velocità di circa 27,9 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Trapani indicano un Lunedì 16 Settembre con un inizio sereno, seguito da un aumento della nuvolosità e piogge leggere in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento delle temperature e una stabilizzazione delle condizioni atmosferiche, con possibilità di schiarite. Gli amanti del sole potranno approfittare delle prime ore del giorno, mentre chi cerca un clima più fresco dovrà attendere il calo delle temperature serali.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Trapani

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +21° perc. +20.8° Assenti 11.8 O max 15.8 Ponente 63 % 1013 hPa 5 cielo sereno +20.6° perc. +20.5° Assenti 13.6 OSO max 15.7 Libeccio 66 % 1013 hPa 8 poche nuvole +22.2° perc. +22° Assenti 19.1 O max 20.8 Ponente 58 % 1013 hPa 11 cielo sereno +23.2° perc. +23° Assenti 23.7 O max 26.6 Ponente 55 % 1012 hPa 14 nubi sparse +23.2° perc. +23° prob. 19 % 31.6 O max 40.4 Ponente 54 % 1011 hPa 17 pioggia leggera +22.3° perc. +22.1° 0.13 mm 30.9 OSO max 38.7 Libeccio 58 % 1010 hPa 20 pioggia leggera +22.1° perc. +22° 0.21 mm 27.1 O max 32 Ponente 61 % 1010 hPa 23 pioggia leggera +21.4° perc. +21.4° 0.29 mm 22.4 OSO max 27.9 Libeccio 70 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 19:12

