Previsioni Meteo Siracusa: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

Sabato 28 Settembre a Siracusa si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 23,8°C e i 27°C, mentre i venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 32,2 km/h. L’umidità, che si attesterà intorno all’81% nel tardo pomeriggio, contribuirà a rendere l’atmosfera leggermente afosa.

Durante la notte, Siracusa godrà di un cielo sereno, con temperature che si aggireranno attorno ai 25,5°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo il 5% di nuvole, e i venti si presenteranno leggeri, provenienti da Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 65%, garantendo una notte tranquilla e piacevole.

La mattina di Sabato si aprirà con cieli sereni e temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 26,9°C entro le 8:00. I venti saranno deboli, con velocità comprese tra i 3,3 km/h e i 15,9 km/h, favorendo una sensazione di freschezza. L’umidità, in calo, si attesterà intorno al 60%.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare, con temperature che toccheranno i 27°C alle 14:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con solo il 1% di nuvole, e i venti si intensificheranno, raggiungendo velocità di 17,9 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando fino al 69%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteorologiche. Le nubi inizieranno a farsi più presenti, portando a una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98% entro le 19:00. Le temperature scenderanno a 24°C, mentre i venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno arrivare fino a 32,2 km/h. L’umidità, che avrà un picco dell’83%, potrebbe rendere l’atmosfera più pesante.

In conclusione, le previsioni meteo per Siracusa indicano una giornata di Sabato 28 Settembre all’insegna del bel tempo, con un graduale aumento della nuvolosità nel corso della sera. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +25.3° perc. +25.5° Assenti 6.4 ONO max 7.7 Maestrale 65 % 1012 hPa 5 cielo sereno +24.9° perc. +25.1° Assenti 5.5 ONO max 6.2 Maestrale 65 % 1012 hPa 8 cielo sereno +26.9° perc. +28° Assenti 3.4 NNE max 5.6 Grecale 60 % 1013 hPa 11 cielo sereno +26.7° perc. +27.8° Assenti 14.5 ESE max 12.4 Scirocco 60 % 1013 hPa 14 cielo sereno +27° perc. +28.6° Assenti 15.1 E max 15.9 Levante 66 % 1012 hPa 17 poche nuvole +25.5° perc. +26° prob. 2 % 17.2 NNE max 24.5 Grecale 74 % 1013 hPa 20 nubi sparse +24° perc. +24.5° Assenti 28.4 NNE max 29.3 Grecale 81 % 1015 hPa 23 nubi sparse +23.8° perc. +24.3° Assenti 14.5 NNE max 13.6 Grecale 78 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:42

