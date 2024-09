Previsioni Meteo Reggio Calabria: tutti i dettagli per domani venerdì 20 settembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Reggio Calabria di Venerdì 20 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di sereno. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 21,5°C. La mattina porterà con sé piogge leggere, con una temperatura massima di circa 23,5°C e una copertura nuvolosa al 100%. Nel pomeriggio, le precipitazioni continueranno, ma si prevede una leggera diminuzione della temperatura, che scenderà a 21,7°C. La sera si concluderà con cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20,5°C.

Durante la notte, le condizioni meteo a Reggio Calabria si presenteranno con un cielo coperto e una temperatura di 21,5°C. La velocità del vento sarà di circa 9,5 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con una probabilità di precipitazioni del 20%. L’umidità si attesterà attorno al 74%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le piogge leggere inizieranno a manifestarsi. Le temperature saliranno fino a 23,5°C, mentre la velocità del vento diminuirà a 5,1 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 48%. L’umidità si manterrà alta, intorno al 63%.

Il pomeriggio continuerà a essere caratterizzato da piogge leggere, con temperature che scenderanno a 21,7°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e il vento sarà molto debole, con velocità di circa 1,5 km/h. La probabilità di pioggia si manterrà alta, con valori che si aggireranno attorno al 75%.

La sera porterà un cambiamento significativo, con il cielo che si schiarirà e le temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20,5°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 8,5 km/h. La probabilità di precipitazioni scenderà drasticamente, attestandosi al 2%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Calabria indicano una giornata di Venerdì 20 Settembre con un inizio instabile, ma che si concluderà con cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature più stabili e una diminuzione della probabilità di pioggia. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di un clima più favorevole, mentre le temperature si manterranno gradevoli, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +21.2° perc. +21.3° prob. 29 % 7.7 NNE max 10 Grecale 75 % 1013 hPa 5 cielo coperto +21.2° perc. +21.3° prob. 45 % 9.6 NNE max 12.3 Grecale 75 % 1014 hPa 8 pioggia leggera +23.5° perc. +23.6° 0.12 mm 5.1 NNO max 8.7 Maestrale 63 % 1015 hPa 11 pioggia leggera +22.1° perc. +22.3° 0.7 mm 2 SO max 5.5 Libeccio 73 % 1016 hPa 14 pioggia leggera +22° perc. +22.1° 0.11 mm 1.8 O max 3.3 Ponente 73 % 1016 hPa 17 pioggia leggera +21.4° perc. +21.5° 0.22 mm 4.3 NNO max 5.8 Maestrale 75 % 1016 hPa 20 cielo sereno +20.7° perc. +20.8° prob. 9 % 8.7 N max 11.5 Tramontana 75 % 1018 hPa 23 cielo sereno +20.5° perc. +20.6° prob. 2 % 9.6 N max 12.3 Tramontana 76 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 18:53

