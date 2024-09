Previsioni Meteo Ragusa: tutti i dettagli per domani lunedì 30 settembre

StrettoWeb

Nella giornata di Lunedì 30 Settembre, Ragusa si presenterà con condizioni di meteo decisamente favorevoli. Le previsioni del tempo indicano un cielo sereno per tutta la giornata, senza alcuna previsione di precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una minima di 15,7°C durante la notte e un massimo che raggiungerà i 23°C nel corso della mattina. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 20,3 km/h nel pomeriggio, provenienti principalmente da direzione ovest.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a toccare i 14,4°C alle prime luci dell’alba. L’umidità si manterrà attorno al 69%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1020 hPa.

Nella mattina, il sole splenderà senza interruzioni e le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo i 21,9°C entro le 10:00. La ventilazione sarà leggera, con velocità che varieranno tra i 2,6 km/h e i 17,4 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi al 34% intorno a mezzogiorno.

Il pomeriggio continuerà a mantenere condizioni di meteo sereno, con temperature che si attesteranno attorno ai 20,5°C alle 15:00. La brezza vivace contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, nonostante l’umidità aumenti leggermente fino al 47%. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare nuovamente, portandosi intorno ai 16,2°C alle 21:00. Il cielo rimarrà sereno e l’umidità si attesterà attorno al 74%, con venti leggeri che accompagneranno la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Ragusa indicano un Lunedì 30 Settembre caratterizzato da un clima ideale per attività all’aperto, senza alcun rischio di maltempo. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare tra valori miti e gradevoli. Pertanto, sarà opportuno approfittare di queste giornate serene per godere delle bellezze del territorio ragusano.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.1° perc. +14.5° Assenti 2.3 ONO max 3.6 Maestrale 68 % 1020 hPa 5 cielo sereno +14.4° perc. +13.7° Assenti 3.3 NNO max 4 Maestrale 69 % 1020 hPa 8 cielo sereno +19.4° perc. +18.6° Assenti 7.6 O max 9.6 Ponente 47 % 1021 hPa 11 cielo sereno +22.7° perc. +21.9° Assenti 14.5 O max 14.4 Ponente 34 % 1020 hPa 14 cielo sereno +21.6° perc. +20.9° Assenti 19.9 OSO max 18.2 Libeccio 43 % 1019 hPa 17 cielo sereno +17.7° perc. +17.1° Assenti 10.6 O max 14 Ponente 62 % 1019 hPa 20 cielo sereno +16.3° perc. +15.9° Assenti 4.2 NO max 5.9 Maestrale 73 % 1020 hPa 23 cielo sereno +15.9° perc. +15.4° Assenti 4.6 ENE max 4.9 Grecale 72 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.