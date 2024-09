Previsioni Meteo Palermo: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

StrettoWeb

Le condizioni meteo a Palermo per Venerdì 13 Settembre si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da pioggia leggera durante la notte, che si attenuerà progressivamente, lasciando spazio a cieli sereni e temperature gradevoli nel corso della giornata. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 23°C, mentre la velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 47,1 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando intorno al 79% durante le prime ore, per poi scendere nel pomeriggio.

Nel dettaglio, durante la notte, Palermo sperimenterà pioggia leggera con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 57%. Le temperature si manterranno attorno ai 22,7°C, con una temperatura percepita leggermente superiore. La velocità del vento sarà sostenuta, con valori che toccheranno i 21,1 km/h. Le precipitazioni, seppur leggere, continueranno a manifestarsi fino alle prime luci dell’alba.

Con l’arrivo della mattina, il meteo inizierà a migliorare. Le nubi sparse sostituiranno la pioggia, e la temperatura salirà gradualmente, raggiungendo i 24,2°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà al 25%, e il vento continuerà a soffiare da Ovest, mantenendo una certa intensità. Le probabilità di pioggia saranno praticamente assenti, permettendo ai palermitani di godere di una mattinata soleggiata.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno i 23,9°C. La brezza tesa accompagnerà il pomeriggio, con raffiche che potranno arrivare fino a 39,7 km/h. L’umidità si stabilizzerà intorno al 55%, rendendo l’atmosfera più confortevole. Non si prevedono precipitazioni, e il sole dominerà il cielo.

La sera porterà con sé cieli sereni e temperature in calo, che scenderanno fino a 20,8°C. Anche in questo frangente, il vento si manterrà fresco, con velocità che toccheranno i 29,4 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 54%, garantendo una serata piacevole per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palermo nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo. Dopo una giornata di Venerdì caratterizzata da pioggia leggera e cieli sereni, si prevede un weekend con temperature stabili e cieli prevalentemente sereni. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre le temperature si manterranno gradevoli, rendendo le serate autunnali particolarmente piacevoli.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +22.6° perc. +23° 0.4 mm 23.7 SO max 41.4 Libeccio 79 % 1011 hPa 5 pioggia leggera +22.3° perc. +22.7° 0.64 mm 28.7 O max 43.2 Ponente 79 % 1012 hPa 8 nubi sparse +23.6° perc. +23.6° prob. 7 % 30.6 O max 43.8 Ponente 63 % 1013 hPa 11 nubi sparse +24.2° perc. +24.1° prob. 2 % 33.8 ONO max 43.3 Maestrale 56 % 1014 hPa 14 cielo sereno +23.7° perc. +23.6° Assenti 30.5 ONO max 37.7 Maestrale 56 % 1013 hPa 17 cielo sereno +22.4° perc. +22.3° Assenti 29.3 O max 38.8 Ponente 59 % 1014 hPa 20 poche nuvole +21.9° perc. +21.7° Assenti 35.9 O max 46.4 Ponente 58 % 1015 hPa 23 cielo sereno +20.8° perc. +20.4° Assenti 29.4 ONO max 39.3 Maestrale 54 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:13

