Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per oggi giovedì 5 settembre

Giovedì 5 Settembre a Messina si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno all’80%. Le temperature si manterranno intorno ai 26-27°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà a velocità contenute, prevalentemente da direzione Est-Nord Est.

Durante la mattina, le nubi tenderanno a diradarsi, lasciando spazio a nubi sparse con una copertura intorno al 50%. Le temperature saliranno leggermente, attestandosi intorno ai 30°C, con una percezione di caldo che potrebbe superare i 32°C. Il vento sarà ancora leggero, proveniente per lo più da direzione Nord-Nord Ovest.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica a Messina subirà un cambiamento repentino. Le previsioni indicano un aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di pioggia moderata. La temperatura scenderà bruscamente, arrivando a toccare i 25°C, con una percezione di fresco intorno ai 26°C. Il vento si intensificherà, diventando una brezza vivace proveniente da Sud-Sud Est.

In serata, la pioggia potrebbe continuare a cadere, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 25-26°C, con una percezione di fresco costante. Il vento sarà ancora presente, ma con una velocità più contenuta rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 5 Settembre a Messina mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche, con un inizio di giornata soleggiato che darà poi spazio a piogge moderate nel pomeriggio e in serata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di essere preparati a un repentino cambiamento delle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 4 cielo coperto +26.5° perc. +26.5° prob. 25 % 1.4 O max 6.4 Ponente 79 % 1012 hPa 7 cielo coperto +27.8° perc. +30.2° prob. 1 % 3.5 NNE max 4.6 Grecale 69 % 1012 hPa 10 nubi sparse +30.3° perc. +32.3° Assenti 1.8 NNO max 6.4 Maestrale 54 % 1013 hPa 13 poche nuvole +31.5° perc. +33.4° prob. 14 % 3.3 E max 8.8 Levante 50 % 1011 hPa 16 nubi sparse +26.7° perc. +27.9° prob. 47 % 7.4 SSE max 12.1 Scirocco 63 % 1012 hPa 19 cielo coperto +25.1° perc. +25.5° prob. 17 % 6.4 SSE max 10.8 Scirocco 69 % 1012 hPa 22 cielo coperto +25.8° perc. +26.5° prob. 1 % 7.7 ONO max 10.7 Maestrale 78 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 19:15

