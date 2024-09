Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per oggi domenica 22 settembre

StrettoWeb

Le condizioni meteo di Messina per Domenica 22 Settembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso, con una significativa copertura nuvolosa che accompagnerà l’intera giornata. Le previsioni del tempo indicano che la pioggia leggera si manifesterà già durante le prime ore della notte, continuando a influenzare il clima fino al pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 21,0°C e i 24,7°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, intorno all’85%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 19,2 km/h.

Durante la notte, Messina sperimenterà pioggia leggera, con una temperatura di circa 21,9°C e un’umidità del 75%. Le nubi sparse si faranno più dense nelle prime ore del mattino, portando a un aumento della copertura nuvolosa. Alle 06:00, la temperatura si attesterà intorno ai 21,7°C, con un incremento della velocità del vento fino a 10 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 76%.

Nel corso della mattina, le condizioni meteo continueranno a deteriorarsi, con pioggia leggera prevista fino alle 12:00. La temperatura massima si avvicinerà ai 24,7°C, mentre l’umidità si manterrà sopra il 65%. A partire dalle 13:00, si assisterà a un’intensificazione della pioggia, con valori di precipitazione che potrebbero raggiungere i 0,12 mm. La temperatura percepita si stabilizzerà attorno ai 24,9°C.

Il pomeriggio sarà caratterizzato da pioggia leggera, che si intensificherà ulteriormente, portando a condizioni di pioggia moderata verso le 17:00. La temperatura scenderà a circa 21,5°C, mentre l’umidità salirà fino all’83%. Le raffiche di vento si manterranno intorno ai 9,2 km/h, creando una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non mostreranno segni di miglioramento. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, con un’umidità che raggiungerà il 85%. Le ultime ore della giornata vedranno un incremento della probabilità di pioggia, con valori che potrebbero arrivare fino al 55%.

In conclusione, le previsioni meteo per Messina nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Lunedì, quando si prevede un parziale diradamento delle nubi e un aumento delle temperature. Tuttavia, le condizioni di instabilità potrebbero persistere, rendendo necessario monitorare attentamente le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti. La settimana si prospetta quindi variabile, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 nubi sparse +21.7° perc. +21.9° prob. 40 % 9.5 SSE max 13.4 Scirocco 77 % 1018 hPa 7 pioggia leggera +22.7° perc. +22.9° 0.24 mm 11.1 SSE max 17.4 Scirocco 73 % 1018 hPa 10 cielo coperto +24.7° perc. +25° prob. 16 % 16.8 S max 19.2 Ostro 65 % 1018 hPa 13 pioggia leggera +24.7° perc. +24.9° 0.12 mm 11.3 SSO max 13.9 Libeccio 65 % 1017 hPa 16 pioggia leggera +22.5° perc. +22.8° 0.95 mm 9.4 SO max 12.6 Libeccio 78 % 1017 hPa 19 pioggia leggera +21° perc. +21.3° 0.19 mm 5.4 SSE max 8.2 Scirocco 85 % 1017 hPa 22 cielo coperto +20.8° perc. +21.1° prob. 53 % 7.6 SSE max 10.7 Scirocco 83 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:48

