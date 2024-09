Previsioni Meteo Messina: il bollettino per domani martedì 24 settembre

StrettoWeb

Martedì 24 Settembre a Messina si preannuncia una giornata caratterizzata da un’alternanza di condizioni meteo. Nella notte si registreranno piogge leggere, mentre nella mattina il cielo si presenterà con nubi sparse, favorendo un graduale miglioramento. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 24,7°C nel corso della giornata. I venti saranno prevalentemente deboli, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde.

Durante la notte, le previsioni meteo indicano la presenza di piogge leggere, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 95%. La temperatura si aggirerà intorno ai 21,1°C, mentre l’umidità sarà piuttosto elevata, intorno all’80%. La velocità del vento sarà di circa 1,5 km/h, proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 4,7 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà progressivamente, mostrando nubi sparse e una diminuzione della copertura nuvolosa fino al 34%. Le temperature saliranno, raggiungendo i 24,7°C intorno alle ore 12:00. La brezza leggera, con velocità che varierà tra i 7 km/h e i 12,8 km/h, contribuirà a rendere l’aria più gradevole. L’umidità si manterrà attorno al 67%, favorendo un clima relativamente secco.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 100%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 24,1°C. Anche in questo frangente, i venti si manterranno deboli, con intensità che non supererà i 12,3 km/h. L’umidità rimarrà stabile, intorno al 69%.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con un ritorno a nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 21°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo il clima fresco e piacevole. La copertura nuvolosa si ridurrà al 26%, mentre l’umidità si attesterà attorno all’81%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Messina indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Si prevede che il clima rimanga mite e gradevole, rendendo possibile godere delle bellezze della città. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti improvvisi.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +21° perc. +21.3° prob. 36 % 2.4 N max 4.7 Tramontana 80 % 1014 hPa 5 cielo coperto +20.8° perc. +21.1° prob. 47 % 3.4 N max 5.3 Tramontana 83 % 1014 hPa 8 nubi sparse +23.5° perc. +23.7° prob. 9 % 7.4 N max 8.9 Tramontana 71 % 1016 hPa 11 nubi sparse +24.7° perc. +25° prob. 6 % 11.6 NNO max 12.7 Maestrale 67 % 1016 hPa 14 cielo coperto +24.1° perc. +24.4° prob. 14 % 11.5 NNO max 13.6 Maestrale 69 % 1016 hPa 17 nubi sparse +21.8° perc. +22.1° prob. 10 % 9.9 NNO max 14.6 Maestrale 79 % 1016 hPa 20 nubi sparse +21.2° perc. +21.6° Assenti 5.3 NNO max 8.4 Maestrale 81 % 1017 hPa 23 nubi sparse +20.8° perc. +21° Assenti 4.7 N max 7 Tramontana 80 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 18:47

