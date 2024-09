Previsioni Meteo Messina: il bollettino per domani martedì 17 settembre

StrettoWeb

Martedì 17 Settembre a Messina si presenterà con condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi fino alle prime ore del mattino. Le temperature oscilleranno intorno ai 19,6°C e 20,6°C, con un’umidità che si attesterà attorno al 74%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 12,9 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 24,3°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà totale, con una probabilità di pioggia che si manterrà bassa, attorno al 6%. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 8 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto calma. L’umidità, sebbene in calo, si manterrà comunque su valori elevati, attorno al 54%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 25°C, mantenendo un cielo coperto. Le probabilità di pioggia aumenteranno leggermente, ma non si prevedono precipitazioni significative. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra i 5,7 km/h e i 6,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 51%, contribuendo a un clima piuttosto umido.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 21,2°C. Il cielo rimarrà coperto e le probabilità di pioggia si manterranno basse, attorno al 30%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 12,8 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, arrivando fino al 73%.

In conclusione, le previsioni meteo per Messina nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature gradevoli. Si prevede che le piogge leggere possano continuare a manifestarsi, ma senza particolari intensità. Domani e dopodomani, le temperature si manterranno su valori simili, con una leggera diminuzione prevista per la fine della settimana. Gli amanti del sole dovranno attendere un miglioramento delle condizioni meteorologiche per poter godere di cieli sereni e temperature più elevate.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +19.8° perc. +19.8° 0.1 mm 8.6 SSE max 13.6 Scirocco 73 % 1009 hPa 5 pioggia leggera +19.7° perc. +19.6° 0.13 mm 0.8 OSO max 6.3 Libeccio 74 % 1010 hPa 8 cielo coperto +22.8° perc. +22.7° prob. 4 % 7.1 SSE max 10.4 Scirocco 60 % 1010 hPa 11 cielo coperto +23° perc. +22.9° prob. 31 % 9.3 S max 14.1 Ostro 62 % 1011 hPa 14 cielo coperto +25° perc. +24.9° prob. 41 % 5.7 SSE max 9.4 Scirocco 53 % 1010 hPa 17 cielo coperto +23.4° perc. +23.4° prob. 46 % 5.8 SSO max 7.5 Libeccio 62 % 1010 hPa 20 cielo coperto +21.4° perc. +21.5° prob. 33 % 8 NO max 11.3 Maestrale 72 % 1012 hPa 23 cielo coperto +20.6° perc. +20.7° prob. 22 % 4.9 N max 6.8 Tramontana 75 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 18:58

