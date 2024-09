Previsioni Meteo Messina: il bollettino per domani domenica 15 settembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Messina di Domenica 15 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con un’alta probabilità di piogge leggere che interesseranno la città per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una leggera fluttuazione nel corso delle ore. La presenza di nuvolosità variabile e le precipitazioni previste influenzeranno le attività all’aperto, rendendo opportuno pianificare con attenzione.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura di circa 19,6°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 37%, mentre la velocità del vento si attesterà sui 21,6 km/h proveniente da Nord Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 40%, ma non si prevederanno precipitazioni significative.

Nella mattina, il tempo si presenterà instabile con pioggia leggera che inizierà a manifestarsi, specialmente tra le 07:00 e le 12:00. Le temperature saliranno fino a un massimo di 22,6°C alle 10:00, con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’86%. La velocità del vento varierà tra i 12,9 km/h e i 26,2 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Ovest. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,68 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere caratterizzate da pioggia leggera. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,6°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La velocità del vento si manterrà sui 18,5 km/h, e le precipitazioni potrebbero accumularsi ulteriormente, con valori che potrebbero arrivare fino a 0,76 mm.

La sera porterà con sé un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, mantenendo le piogge leggere fino a tarda notte. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20,2°C, con una velocità del vento che scenderà a circa 14,1 km/h. Le precipitazioni continueranno a essere presenti, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0,48 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una graduale diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, per Domenica 15 Settembre, si consiglia di prepararsi a una giornata prevalentemente piovosa, con possibilità di attività all’aperto limitate. Si raccomanda di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +19.6° perc. +19.4° 0.33 mm 21.2 NO max 30.1 Maestrale 65 % 1014 hPa 5 nubi sparse +19° perc. +18.6° prob. 42 % 14.3 NO max 23.3 Maestrale 66 % 1014 hPa 8 nubi sparse +21.9° perc. +21.6° prob. 20 % 18.3 ONO max 26.6 Maestrale 56 % 1014 hPa 11 pioggia leggera +21.1° perc. +21.1° 0.28 mm 25.6 ONO max 27.8 Maestrale 69 % 1015 hPa 14 pioggia leggera +21° perc. +21° 0.69 mm 19 NO max 27.3 Maestrale 69 % 1014 hPa 17 pioggia leggera +20.6° perc. +20.5° 0.45 mm 15.4 NO max 25.4 Maestrale 68 % 1014 hPa 20 pioggia leggera +20.2° perc. +20.2° 0.38 mm 14.1 NO max 22.2 Maestrale 74 % 1015 hPa 23 pioggia leggera +20.1° perc. +20.2° 0.48 mm 10.6 ONO max 16.6 Maestrale 77 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 19:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.