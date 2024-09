Previsioni Meteo Enna: il bollettino per domani martedì 1 ottobre

StrettoWeb

Martedì 1 Ottobre a Enna si presenterà con condizioni di meteo particolarmente favorevoli, caratterizzate da un cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 13,8°C, con una leggera brezza proveniente da nord-nord ovest. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1019 hPa, mentre l’umidità si attesterà intorno al 73%. Queste condizioni prometteranno una transizione verso una mattinata altrettanto serena e temperata.

Nel corso della mattina, il meteo continuerà a mantenere un cielo sereno, con temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere i 24,6°C nel primo pomeriggio. La temperatura percepita sarà leggermente più alta, attorno ai 23,9°C. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 2,2 km/h e i 11,8 km/h, provenienti principalmente da direzioni occidentali. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 30% intorno a mezzogiorno, il che contribuirà a rendere l’atmosfera più secca e confortevole.

Durante il pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24°C, con un leggero calo previsto verso le ore serali. Il cielo rimarrà sereno e le condizioni di meteo favorevoli continueranno a dominare, senza alcuna previsione di precipitazioni. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nella sera, le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 16°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con venti leggeri che contribuiranno a mantenere un clima piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi attorno all’81%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Enna nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Domani e dopodomani si prevede un leggero calo delle temperature, ma senza variazioni significative nel meteo generale. Gli amanti delle giornate soleggiate troveranno quindi in questo periodo un’ottima opportunità per godere delle belle giornate autunnali.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.6° perc. +12.8° Assenti 5.9 NNO max 5.8 Maestrale 70 % 1018 hPa 5 cielo sereno +13.2° perc. +12.2° Assenti 4.7 N max 4.6 Tramontana 62 % 1018 hPa 8 cielo sereno +18.8° perc. +17.8° Assenti 3.9 SO max 4.5 Libeccio 41 % 1018 hPa 11 cielo sereno +22.9° perc. +22.1° Assenti 11.1 OSO max 12.1 Libeccio 32 % 1017 hPa 14 cielo sereno +24.6° perc. +24° Assenti 11.8 O max 15.6 Ponente 30 % 1015 hPa 17 cielo sereno +18.9° perc. +18.4° Assenti 5 SSO max 11.3 Libeccio 61 % 1015 hPa 20 cielo sereno +16.7° perc. +16.4° Assenti 2.4 SSO max 3.1 Libeccio 76 % 1016 hPa 23 cielo sereno +15.9° perc. +15.7° Assenti 1.3 SSO max 1.8 Libeccio 81 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:41

