Previsioni Meteo Caltanissetta: tutti i dettagli per domani domenica 29 settembre

StrettoWeb

Le condizioni meteo per Caltanissetta nella giornata di Domenica 29 Settembre si preannunciano favorevoli, con un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse che si dissolveranno, lasciando spazio a un cielo sereno. Le temperature si manterranno intorno ai 17°C, con una leggera brezza proveniente da nord-nord ovest. La mattina porterà un ulteriore innalzamento delle temperature, che raggiungeranno i 22°C entro le ore centrali della giornata, accompagnate da un cielo completamente sereno e una bassa umidità.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. Il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 27,4 km/h. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, garantendo un’ottima visibilità e un clima ideale per attività all’aperto. La sera si caratterizzerà per un abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15°C, mantenendo comunque un cielo sereno e una leggera brezza.

In sintesi, le previsioni del tempo per Caltanissetta indicano una giornata di sole e temperature piacevoli, senza precipitazioni previste. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con lievi variazioni termiche, rendendo l’inizio della settimana particolarmente favorevole per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16.4° perc. +16.2° prob. 9 % 13.4 NNO max 26.5 Maestrale 78 % 1018 hPa 5 poche nuvole +15.3° perc. +14.8° Assenti 9 NNO max 18.4 Maestrale 76 % 1018 hPa 8 cielo sereno +19.2° perc. +18.4° Assenti 19.3 NNO max 24.7 Maestrale 50 % 1020 hPa 11 cielo sereno +22° perc. +21.1° Assenti 23.3 NNO max 27.9 Maestrale 32 % 1019 hPa 14 cielo sereno +21.6° perc. +20.7° Assenti 23.8 NNO max 26.2 Maestrale 32 % 1018 hPa 17 cielo sereno +17.5° perc. +16.8° Assenti 17.5 N max 26.2 Tramontana 57 % 1019 hPa 20 cielo sereno +16.2° perc. +15.8° prob. 12 % 6.9 NNO max 12 Maestrale 74 % 1021 hPa 23 cielo sereno +15.3° perc. +14.9° Assenti 6.1 NNO max 6.8 Maestrale 77 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.