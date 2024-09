Previsioni Meteo Agrigento: il bollettino per domani sabato 14 settembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 14 Settembre a Agrigento indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18°C e una leggera diminuzione della temperatura percepita. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che raggiungeranno i 41 km/h da Nord Ovest, contribuendo a un’atmosfera fresca e ventilata.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con una leggera copertura nuvolosa che aumenterà progressivamente. Le temperature saliranno, raggiungendo i 21°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento continuerà a mantenersi elevata, con valori che si aggireranno attorno ai 31 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 47%, garantendo un comfort climatico accettabile.

Nel pomeriggio, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che potrebbero rendere il cielo meno limpido. Le temperature massime toccheranno i 21,9°C, mentre la velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 32 km/h. Non si registreranno precipitazioni significative, mantenendo così la giornata asciutta.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 18°C. Il cielo si presenterà con poche nuvole, e la velocità del vento diminuirà, ma rimarrà comunque percepibile. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per Agrigento nei prossimi giorni suggeriscono un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Gli amanti del sole e del bel tempo potranno godere di un weekend all’insegna della stabilità meteorologica.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +17.4° perc. +16.7° Assenti 25.8 NO max 40 Maestrale 57 % 1015 hPa 5 cielo sereno +17.1° perc. +16.4° Assenti 27.7 NO max 43.4 Maestrale 58 % 1015 hPa 8 nubi sparse +20° perc. +19.3° Assenti 34.6 ONO max 46.4 Maestrale 48 % 1015 hPa 11 nubi sparse +21° perc. +20.4° Assenti 31.3 ONO max 40 Maestrale 47 % 1015 hPa 14 nubi sparse +21.9° perc. +21.2° prob. 2 % 32.2 ONO max 33.5 Maestrale 42 % 1014 hPa 17 poche nuvole +20.8° perc. +20.2° prob. 4 % 27.8 NO max 32 Maestrale 49 % 1014 hPa 20 nubi sparse +18.6° perc. +18.1° prob. 14 % 20.2 NO max 27.3 Maestrale 62 % 1016 hPa 23 poche nuvole +17.8° perc. +17.2° prob. 9 % 13.8 NO max 20.1 Maestrale 60 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:10

