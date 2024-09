StrettoWeb

Secondo un sondaggio per le presidenziali negli Stati Uniti, condotto tra il 3 e 6 settembre da New York Times-Siena College, Donald Trump sarebbe in vantaggio di un punto su Kamala Harris. Si profila, dunque, un testa a testa e sarà molto importante il dibattito tv di martedì sera tra i due sfidanti.

Il secondo per Trump dopo quello di giugno con il presidente Joe Biden, che si è poi ritirato dalla corsa per un secondo mandato.

