Presidenziali Usa, volano scintille tra Trump e Harris: “gli immigrati mangiano cani e gatti”. La replica: “sei un bugiardo”

E’ stato un dibattito duro e acceso quello tra Trump e Harris in vista delle presidenziali Usa del 5 novembre, che si sta svolgendo per la prima volta negli studi della Abc a Philadelphia. Ad oggi i sondaggi evidenziano che i due candidati sono separati da un solo punto percentuale confermando un testa a testa serrato. In un nuovo sondaggio del New York Times/Siena College, condotto tra il 3 e il 6 settembre scorsi, il 47% del campione dichiara di sostenere Harris, il 48% Trump. Secondo la rilevazione, il 30% dei probabili elettori ritiene che “gli Stati Uniti siano sulla strada giusta”, mentre il 60% è meno ottimista. Il sondaggio Times/Siena ha coinvolto 1.695 elettori registrati.

Economia

“Trump ci ha lasciato la disoccupazione più altra dalla Grande Depressione. Quello che abbiamo fatto è stato mettere a posto il pasticcio che lui ha creato” accusandolo anche di voler attuare il cosiddetto ‘Project 2025’, un piano di estrema destra per gli Stati Uniti. L’ex inquilino della Casa Bianca replica “Lei non ha un piano, ha copiato quello di Biden. Ma lei un piano non non ce l’ha, non esiste. Parlano di abbassare le tasse, ma guardate come vogliono farlo, non hanno un piano”.

Aborto

“Il governo e soprattutto Donald Trump non dovrebbero dire ad una donna cosa fare con il suo corpo” attacca Kamala Harris nel dibattito tv contro Donald Trump a proposito dell’aborto accusando il tycoon di “diffondere un mucchio di bugie” sulle interruzioni di gravidanza. “Sono convinta che gli americani ritengono che certe decisioni sulle nostre libertà non devono essere prese dal governo“. Donald Trump parla di “giustiziare i bambini” e ha ripetuto anche in studio che i Democratici sono favorevoli a “uccidere il bimbo al nono mese.

“Gli immigrati mangiano i nostri cani e i nostri gatti”

“Gli immigrati mangiano i nostri cani e i nostri gatti”. Duro Donald Trump, che ha ripetuto nel dibattito tv quanto lanciato dal suo vice Vance secondo cui gli immigrati mangiano i gatti domestici degli americani. Assalto al Congresso Kamala Harris ha attaccato Trump per l’assalto al Congresso a Capitol Hill del 6 gennaio, ma Trump insiste: “Quell’assalto è stato pacifico e patriottico”.

“Sei una vergogna, i leader mondiali ti ridono dietro” Kamala Harris, prima sulla politica internazionale quando Trump ha sostenuto ancora una vota di poter fermare il conflitto tra Russia e Ucraina e anche in Medio Oriente velocemente, e poi sulle parole sull’assalto del 6 gennaio 2021 gli dice: “Sei una vergogna, ovunque sono andata da vicepresidente i leader mondiali ridono di te. Sei un bugiardo”. Trump attacca: “Harris odia Israele”. Lei replica “i dittatori tifano per lui per manipolarlo” “Lei odia Israele, e vi dico che se diventa presidente nel giro di due anni Israele sparirà”. Lo ha detto Donald Trump, attaccando la sua avversaria, Kamala Harris, con il dibattito che sta affrontando il tema della crisi in Medio Oriente. Ribadendo di poter parlare con Putin e Zelensky e di poter chiudere il conflitto in Ucraina in 24 ore. Harris ha ribadito il suo sostegno a Israele ma ha sottolineato l’eccesso di vittime palestinesi, esprimendosi a favore di una soluzione a due Stati. Ma sottolinea: “Trump è manipolato dai dittatori come Vladimir Putin e Kim Jong”.

