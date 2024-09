Presidenziali Usa: questa notte il dibattito decisivo tra Trump ed Harris

StrettoWeb

Tutto pronto per il dibattito tra Donald Trump e Kamala Harris, che si terrà questa sera per la prima volta negli studi della Abc a Philadelphia. Ad oggi i sondaggi evidenziano che i due candidati sono separati da un solo punto percentuale confermando un testa a testa serrato. In un nuovo sondaggio del New York Times/Siena College, condotto tra il 3 e il 6 settembre scorsi, il 47% del campione dichiara di sostenere Harris, il 48% Trump.

Secondo la rilevazione, il 30% dei probabili elettori ritiene che “gli Stati Uniti siano sulla strada giusta”, mentre il 60% è meno ottimista. Il sondaggio Times/Siena ha coinvolto 1.695 elettori registrati.

