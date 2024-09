Ponte sullo Stretto, il sogno di Armenti (“Il mio viaggio a New York”): “ma quando lo fanno?”

StrettoWeb

Anche Piero Armenti sogna il Ponte sullo Stretto. Piero Armenti è un imprenditore, scrittore e urban explorer, creator digitale che conta oltre 800 mila follower tra Instagram e Facebook. Nel 2014 ha fondato “Il mio viaggio a New York”, “l’unico tour operator italiano attivo a New York, con tour ed escursioni in italiano”. Le pagine social del tour hanno un seguito di oltre 3 milioni di followers. Classe 1979, Armenti è di Salerno, vive appunto a New York con la sua dolce metà, ha scritto anche dei libri e gira il mondo.

Dopo essere stato a Ibiza in questi giorni, l’imprenditore è partito – dalla sua Salerno – alla volta di Taormina. Dopo un breve pranzo a Scilla, ha attraversato lo Stretto in traghetto, chiedendosi – e chiedendo ai suoi genitori – “quando fanno il Ponte sullo Stretto?”. “Chi lo sa”, la risposta. Il tutto mentre i tre attendevano agli imbarchi: “quanta fila”, si è chiesto Armenti. Poi, una volta salito sul traghetto, un altro video: arancino in mano e grande sogno, “io sul traghetto per Messina che sogno il Ponte sullo Stretto”, ha così postato lo scrittore.

Armenti, come detto, vive a New York, grande metropoli mondiale famosa anche per i suoi Ponti. E chi ha girato il mondo, chi sogna un mondo sviluppato, chi viaggia, conosce e confronta, non può non desiderare – come lo stesso creator digitale – un’opera così importante.

