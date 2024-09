Pippo Inzaghi non si smentisce: sbanca Salerno e va già in fuga col suo Pisa

StrettoWeb

Cambiano le squadre, le annate, i calciatori, ma “Pippo Inzaghi in fuga in Serie B”, va sempre bene. La notizia non meraviglia affatto, alla fine. Siamo solo all’inizio, eppure l’ex allenatore della Reggina ha già impresso il suo marchio anche in Toscana, dove è arrivato questa estate. Prime cinque partite, due pari e tre vittorie, di cui oggi la prima in trasferta, in casa di un’altra sua ex squadra, la Salernitana: all’Arechi, il match ritardato di due ore e mezza per problemi al Var finisce 2-3.

Vantaggio di Bonfanti, pari di Tongya, ancora Bonfanti a ridosso dell’intervallo e poi Tramoni fa tris all’ora di gioco; a nulla serve il gol di Simy. La partenza di Pippo sembra quella di Reggio, di Brescia, di Benevento. Solo quest’ultima culminata con un gran risultato, ma sappiamo anche quali furono i problemi nelle altre due. Anzi, in realtà, in riva allo Stretto fece pure un miracolo, viste le circostanze e difficoltà. Ora a Pisa è altra storia, con una società seria e solida: l’avvio è ottimo, con un iniziale +2 sulle inseguitrici e ben 11 punti dall’alto della vetta solitaria.

