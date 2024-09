Il Messina prova l’impresa a Picerno, Modica: “dobbiamo essere sbarazzini”

StrettoWeb

“Dobbiamo dare continuità alle prestazioni, non si tratta solo di ripetere quanto di buono fatto a Latina. Dobbiamo essere sbarazzini al punto giusto ma con la consapevolezza del campionato che stiamo affrontando e di poter dare fastidio a tante squadra”. E’ quanto ha affermato mister Giacomo Modica alla vigilia di Picerno-Messina, gara non semplice per i peloritani, che proprio in settimana hanno ottenuto il primo punto in trasferta stagionale.

Proprio in merito all’avversario, l’allenatore lo esalta: “è la squadra che ha dimostrato maggiore qualità e continuità. Stanno ripetendo quanto fatto l’anno scorso, vista anche la riconferma di 15 giocatori della passata stagione”. Infine un augurio a Salvo dopo il brutto infortunio: “mi dispiace per lui, è un ragazzo su cui puntiamo fortemente e stava iniziando a dare soddisfazioni. Lo aspettiamo e gli siamo vicini”.

I convocati

Portieri : Curtosi, Krapikas

: Curtosi, Krapikas Difensori : Lia, Manetta, Marino, Morleo, Ndir, Ortisi, Rizzo

: Lia, Manetta, Marino, Morleo, Ndir, Ortisi, Rizzo Centrocampisti : Anzelmo, Di Palma, Frisenna, Garofalo, Pedicillo, Petrucci

: Anzelmo, Di Palma, Frisenna, Garofalo, Pedicillo, Petrucci Attaccanti: Adragna, Anatriello, Cominetti, Luciani, Mamona, Petrungaro, Re.

